El temporal de Santa Rosa dejó más de 300 milímetros en Córdoba y 270 en Santa Fe, con localidades enteras anegadas.

La tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza al corazón productivo de la Argentina y dejó un saldo de lluvias históricas, granizo y anegamientos en varias provincias. El fenómeno avanzó desde Catamarca hacia Buenos Aires y complicó tanto a las zonas rurales como a las urbanas.

En Córdoba, Cruz Alta fue la más afectada con más de 330 milímetros acumulados durante el fin de semana, lo que provocó el colapso de la red de desagües y calles bajo agua. En Colonia Vignaud y San Guillermo también se midieron más de 160 mm en 24 horas, cifras excepcionales para la época.

La situación en Santa Fe no fue menos crítica: en María Teresa cayeron 270 mm y las autoridades confirmaron que el agua alcanzó casi un metro dentro de la localidad. El director de Protección Civil, Pedro Obuljen, coordinó la evacuación de familias y la asistencia de bomberos y equipos comunales.

En el oeste bonaerense, distritos como 9 de Julio y Carlos Casares ya arrastraban excesos hídricos desde agosto. Allí, más de la mitad de los campos quedaron bajo agua, afectando la siembra de maíz temprano y girasol. Productores advirtieron que deberán correr la planificación hacia soja y maíz tardío, con pérdidas económicas aún difíciles de calcular.

Las lluvias también interrumpieron caminos rurales, dejaron pueblos aislados y reavivaron reclamos por obras hídricas pendientes desde hace décadas. “Nos estamos ahogando y todavía no homologan la emergencia”, expresó en redes sociales la productora Patricia Gorza, de 9 de Julio.

El temporal deja un panorama complejo en tres provincias clave para la producción agrícola y ganadera, con la campaña 2025 en jaque y un pedido creciente de asistencia para enfrentar uno de los episodios climáticos más intensos de los últimos años.

Fuente: TN