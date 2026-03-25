El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre personas merodeando en la zona de calle Chile, entre Saavedra y Quintana. Al llegar, personal del Comando de Patrullas identificó a dos ocupantes dentro de una Mitsubishi L200 negra estacionada. Al solicitar la documentación, ambos manifestaron no poseerla.

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Ante esta situación, los efectivos verificaron los datos del vehículo en el sistema policial, donde constataron que pesaba sobre la camioneta un pedido de secuestro activo vigente desde el 19 de marzo de 2026, requerido por la Subcomisaría Los Acantilados por hurto automotor.

Tras la consulta con la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, se dispuso la aprehensión del conductor bajo la imputación de encubrimiento. Además, se procedió al secuestro del rodado y a las actuaciones de rigor.

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El imputado será trasladado a sede judicial en las primeras horas del día para prestar declaración. En tanto, el acompañante fue identificado y, al no registrar impedimentos legales, recuperó la libertad.

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