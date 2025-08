Después de recibir ataques por parte de periodistas, la influencer Caminu rompió el silencio y compartió un fuerte descargo a través de sus redes sociales. La ex participante de El Gran Premio de la Cocina relató los maltratos que sufrió durante su paso por el programa de Canal 13 y aseguró que hasta el día de hoy nadie del equipo se disculpó con ella.

"Fui maltratada y lo naturalizaron", expresó @camii.nu, visiblemente molesta. La influencer denunció destrato, comentarios fuera de lugar y falta de contención por parte del entorno del ciclo. Según explicó, su experiencia en televisión fue silenciada y minimizada.

En sus historias también apuntó contra el programa Gossip, que se emite por Net TV. Respondió a la panelista Esthercita Soy y comparó el ciclo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), al afirmar que es "una versión deep web" del programa conducido por Ángel de Brito.

Caminu criticó incluso el aspecto del conductor Leo Arias —quien reemplaza a Pía Shaw— y sostuvo que intenta copiar el estilo de de Brito, inclusive en su peinado.

"No solo me atacan, sino que encima me quieren dar lecciones desde un programa que es una copia mal hecha de otro", escribió, encendiendo la polémica y generando repercusión inmediata en redes.

Camila Núñez, conocida como Caminu, es una influencer que ganó popularidad por sus recetas y participaciones en redes sociales. Participó en el reality culinario El Gran Premio de la Cocina y este año fue vinculada con Mauro Icardi tras la filtración de unos chats. Su descargo vuelve a poner en debate el trato a los participantes en la televisión abierta y la rivalidad entre programas de espectáculos como LAM y Gossip.

Mirá el video en este enlace: https://www.instagram.com/p/DM30tMGxN0O/