El torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Durante 40 días, el fútbol será el gran protagonista hasta llegar a la esperada final, que se disputará el 19 de julio en MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

El Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México tendrá como uno de sus grandes protagonistas a la Selección Argentina de Fútbol, actual campeona del mundo, que buscará revalidar su título y conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Para esta edición del Mundial participarán 48 selecciones, es decir, 16 más que en los torneos anteriores que contaban con 32 equipos. Estas selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, a diferencia del formato previo que tenía ocho grupos.

Avanzarán a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo junto con los ocho terceros con mejor rendimiento. A partir de allí comenzará la etapa eliminatoria, desde los dieciseisavos de final. Con este nuevo sistema, el equipo que se consagre campeón deberá disputar ocho partidos, uno más que en los Mundiales recientes.

El camino de Argentina sera el siguiente, ubicado junto Argelia, Austria y Jordania y en caso de avanzar podria medirse con España o Uruguay.

Mar 16 Jun - 22:00

ARG vs ALG

Kansas City Stadium

Lun 22 Jun - 14:00

ARG vs AUT

Dallas Stadium

Sáb 27 Jun - 23:00

JOR vs ARG

Kansas City Stadium

