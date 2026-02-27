Camilota podría ingresar a "Gran Hermano"
Luego de la salida de Daniela De Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada por el fallecimiento de su padre, comenzó a hablarse de quién ocupará su lugar dentro de la casa.
La información fue dada en el programa “A la Tarde” (América TV), donde aseguraron que quien podría ingresar es Camila Deniz, conocida como Camilota, hermana de Thiago Medina y ex participante de Cuestión de Peso.
Según detallaron en el ciclo, Camilota habría realizado el aislamiento previo junto a otros posibles participantes, aunque finalmente no formó parte del grupo que entró en el estreno. Con la vacante que dejó Daniela, su nombre volvió a tomar fuerza.
Por el momento no hay confirmación oficial por parte de Telefe, pero el dato ya instaló el debate en redes sociales sobre su posible ingreso a la casa más famosa del país.
