La información fue dada en el programa “A la Tarde” (América TV), donde aseguraron que quien podría ingresar es Camila Deniz, conocida como Camilota, hermana de Thiago Medina y ex participante de Cuestión de Peso.

Ads

Según detallaron en el ciclo, Camilota habría realizado el aislamiento previo junto a otros posibles participantes, aunque finalmente no formó parte del grupo que entró en el estreno. Con la vacante que dejó Daniela, su nombre volvió a tomar fuerza.

Por el momento no hay confirmación oficial por parte de Telefe, pero el dato ya instaló el debate en redes sociales sobre su posible ingreso a la casa más famosa del país.

Ads

Ads