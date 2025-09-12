En la tercera jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se están disputando en Rosario, hubo una medalla de oro para los deportistas de Mar del Plata, de la mano del tenis de mesa. Camila Pérez completó un camino impecable para quedarse con el primer puesto en la categoría individual.

Luego de los triunfos que obtuvo en el Grupo 1, en cuartos de final dejó en el camino por 3-0 a Luciana Frías de Santiago del Estero y en la semifinal pudo derrotar a Valentina Parola de Santa Fe por un apretado 3-2. De todas maneras estaba en la final y ahí no dejó dudas. Fue 3-1 ante la rionegrina Aldana González para subirse a lo más alto del podio.

En el Beach Volley, la marplatense Belén Enríquez junto a la gesellina Ainoa Amoroso no pudieron en la final con Ghigliazza/Abdala y las santafesinas se quedaron con la medalla de oro. La jugadora de nuestra ciudad sumó una nueva presa de plata.

La marplatense Belén Enríquez junto a Ainoa Amoroso.

El Squash puede dar una medalla a la ciudad de Mar del Plata a través de Santiago Portabales luego de caer en la semifinal del cuadro individual ante Juan Segundo Barreyro (Misiones) por 3-0 con parciales 11-7, 11-5 y 11-2. Mañana tendrá que jugar por el tercer puesto ante el chubutense Juan Esteban Varrente.

En la rama femenina tanto Antonella Falcione sigue a buen ritmo. En el primer partido del día superó a la rionegrina Daniela Díaz por 3-0 y luego superó a la sanjuanina María Alejandra Vázquez por otro 3-0. Por el momento, ha ganado todos los encuentros y sin ceder sets.

Boccia comenzó con su participación en el torneo y los dos marplatenses tuvieron partidos. Khalil Profiti le ganó a Díaz en un duelo de bonaerenses donde se impuso el deportista de nuestra ciudad por 5-2; mientras que Magalí Rivas tuvo dos encuentros durante el día de hoy. Primero derrotó a Medina Espíndola (Buenos Aires) por 10-0 y más tarde, cayó ante Flores Valentini (CABA) por 3-2.