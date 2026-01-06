La Municipalidad de Mar Chiquita advirtió sobre un riesgo inminente de derrumbe en los acantilados de Camet Norte luego de la fuerte sudestada registrada el último fin de semana, que provocó el colapso de una bajada a la playa utilizada por el cuerpo de guardavidas. El fenómeno afectó severamente el frente costero de la localidad y volvió a poner en evidencia la fragilidad de la zona ante este tipo de eventos climáticos.

Según informaron desde el Municipio, la sudestada golpeó los acantilados de manera muy violenta y se llevó una de las bajadas que permite a los guardavidas acceder a la playa. “Existe un riesgo inminente de derrumbe cada vez que se desata una sudestada”, remarcaron desde la comuna.

Las autoridades detallaron que la estructura afectada había sido reparada hace aproximadamente un mes, pero el nuevo temporal volvió a dañar parte de la bajada. Actualmente, el Municipio se encuentra trabajando para restablecerla, ya que sin la escalera los guardavidas no pueden descender a la playa para cumplir con sus tareas de prevención y cuidado de vecinos y turistas que veranean en Camet Norte.

En este contexto, el secretario de Gobierno y Obras Públicas, Facundo Bochicchio, sostuvo que “es importante remarcar que todo esto se puede evitar si la obra de Sistema de Espigones de Transición y Relleno Artificial de Arena se estuviera realizando, obra que hoy se encuentra paralizada por el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mar del Plata”.

El objetivo principal de dicha obra es atenuar el impacto negativo de la erosión costera provocada por el sistema de espigones existentes en Santa Clara del Mar, evitando nuevos efectos adversos hacia el norte mediante la construcción de espigones de transición junto con un relleno artificial de arena.

Desde el Municipio recordaron que en noviembre de 2024 se intentó iniciar la obra, pero fue interrumpida por un grupo de vecinos que se oponían a su ejecución. Posteriormente, en abril de 2025, cuando comenzaron las tareas de construcción de los espigones, el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mar del Plata ordenó la paralización de los trabajos, ampliando una medida de no innovar correspondiente a una causa judicial ajena al proceso de construcción.

A la fecha, la obra continúa detenida, ya que el juzgado interviniente no resolvió el alcance de la medida cautelar. Desde el Municipio señalaron que esta situación agrava el proceso de erosión costera. “Cada día que pasa de paralización, el mar avanza a más de 1,5 metros por año, haciendo desaparecer el acantilado y la paleolaguna, una de las reservas de fósiles más importantes del país”, afirmaron.

La medida cautelar afecta a todo el frente costero de Camet Norte. Tanto la Municipalidad de Mar Chiquita como la provincia de Buenos Aires presentaron escritos ante el Juzgado Civil y Comercial N°7 solicitando la continuidad de las obras.

Bochicchio volvió a alertar sobre la gravedad de la situación y señaló: “Existe un riesgo inminente de derrumbe cada vez que se desata una sudestada que golpea con furia los acantilados. Esto trae aparejada varias cuestiones: la seguridad de los vecinos y visitantes que concurren a las playas de Camet Norte y, además, que a diferencia de otros acantilados de la costa bonaerense, en Camet Norte existen viviendas que se encuentran en peligro de derrumbe inminente”.

Finalmente, el Municipio informó que continúa reforzando la comunicación preventiva mediante la colocación de nueva cartelería y la concientización de vecinos y turistas sobre los riesgos de transitar por la zona. “Por eso le rogamos a todos los vecinos y visitantes de Camet Norte que no permanezcan ni transiten debajo del acantilado y que tampoco lo hagan a menos de 15 metros del borde del acantilado”, concluyó el funcionario.