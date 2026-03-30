El Director de Desarrollo local, inversiones e integración publico privada de General Pueyrredon, Hernán Alcolea, brindó detalles sobre la aplicación de la ordenanza 26.524, que regula el funcionamiento de los food trucks en el partido de General Pueyrredon, y anticipó modificaciones en uno de los principales paseos gastronómicos de la ciudad.

Ads

Según explicó, la normativa establece que el tiempo de permanencia en los espacios habilitados es de un año, con el objetivo de que cada emprendimiento pueda atravesar todas las temporadas y fechas clave. Cumplido ese plazo, se realiza una nueva convocatoria abierta tanto para quienes buscan renovar como para nuevos postulantes, priorizando el ingreso de aquellos que no hayan ocupado previamente un lugar.

Actualmente, los espacios habilitados son tres: el paseo Primavesi, la denominada “canchita de bomberos” y Laguna de los Padres, con cupos de 12, 12 y 4 puestos respectivamente.

Ads

En el caso del paseo Primavesi, Alcolea adelantó que se definió modificar la ubicación de los food trucks, trasladándolos hacia el sector de la calle Urquiza. La decisión responde a la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura, ya que fue el primer paseo en implementarse y presenta deficiencias en instalaciones eléctricas y de servicios.

Puede interesarte

En ese sentido, el concejal indicó que se proyecta una renovación integral que contemple conexiones más seguras y un sistema individualizado de consumo de agua y electricidad para cada puesto. Debido a estas inversiones, los actuales permisionarios contarán de manera excepcional con un plazo de dos años, en lugar de uno, para amortizar los costos.

Ads

Además, tendrán un período de 90 días para adecuar las instalaciones, que deberán ser aprobadas conforme a los requerimientos técnicos de las empresas prestatarias.

Por otra parte, el proceso de asignación de espacios se realizó mediante un sistema transparente que incluyó inscripción previa online y un sorteo con bolillero, en presencia de los participantes. También se contemplaron criterios de inclusión, como la obligatoriedad de contar con al menos un puesto que ofrezca opciones para personas celíacas.

Finalmente, Alcolea señaló que el esquema se encuentra en etapa de implementación y que se prevé avanzar con definiciones concretas en los próximos días.