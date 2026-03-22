El Gobierno nacional modificó el régimen de patentes farmacéuticas al derogar una norma vigente desde 2012 que imponía restricciones para otorgar nuevas patentes. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evaluará cada caso de forma individual, sin las limitaciones previas.

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La medida apunta a “modernizar” el sistema, facilitar la llegada de tratamientos innovadores y alinear a la Argentina con estándares internacionales. Según el Ejecutivo, esto permitirá mayor inversión, más competencia y acceso más rápido a nuevas terapias.

Sin embargo, el cambio reavivó una histórica disputa dentro del sector. Por un lado, los laboratorios internacionales respaldan la flexibilización porque mejora la seguridad jurídica y favorece la innovación. Por el otro, los laboratorios nacionales advierten que podría afectar la producción local y limitar el desarrollo de genéricos más económicos.

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Uno de los puntos más sensibles es el impacto en los precios. Desde el Gobierno sostienen que, a largo plazo, una mayor competencia podría ayudar a contener o bajar los valores. Incluso sectores políticos afines expresaron expectativas de que la medida “abarate los precios”.

Pero hay miradas críticas que alertan sobre el efecto contrario: más patentes podrían extender monopolios y dificultar la aparición de alternativas más baratas, lo que presionaría al alza los costos de los tratamientos.

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Además, la normativa aclara que los medicamentos que ya están en el mercado no se verán afectados y podrán seguir comercializándose sin cambios, lo que busca llevar tranquilidad en el corto plazo.

En este contexto, el nuevo esquema podría funcionar como un punto de inflexión para la industria farmacéutica local. Mientras el Gobierno apuesta a mayor innovación y apertura, el resultado sobre los precios y el acceso a los medicamentos todavía es una incógnita.