El doctor en Tecnología Educativa, profesor e investigador universitario, Gustavo de Elorza, analizó los cambios que elaboró la provincia de Buenos Aires para el siguiente ciclo lectivo e indicó que “el talón de Aquiles del que nadie habla es el hecho de qué es lo que van a hacer en esos cuatro meses”. También, criticó que si “en las elecciones se llenan la boca hablando de la educación, ¿por qué le dan tan poca bolilla?".

“Hay un sentido común y una escuela que se va a sentar con vos, porque habrá equipos para esto y más miradas sobre el estudiante. No piensen en la escuela actual, piensen en una escuela con adultos que miren más la trayectoria de los pibes”, manifestó el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, al referirse a los cambios anunciados.

A partir de esa declaración, de Elorza le recriminó a Sileoni que, “si bien él dice que no pensemos en la escuela actual, tenemos que hacerlo debido a que es lo que debemos cambiar”. Y más allá de ese punto, se mostró de acuerdo con respecto a que un alumno no deba repetir un año por una o dos materias y comparó la situación con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ya que consideró que "si la pasás y te hacen una observación, cuando regresás te miran aquella observación y no hacés toda la verificación técnica de nuevo”.

Puede interesarte

Sin embargo, reconoció que “el problema de la educación es que no te miran la VTV y que no te revisan una o dos cuestiones, sino que todo el sistema educativo tradicional y memorístico quedó obsoleto y no te prepara para la educación del futuro”. Además, aseguró que ese pensamiento antes únicamente lo tenían los maestros, luego la sociedad y ahora “hasta lo saben los estudiantes”.

Bajo esa mirada, el profesor señaló: “Los estudiantes saben que no tiene sentido mucho de lo que se les da dentro de las aulas. Esto es un parche, pero miremos el lado bueno. Ya no repetís, no te hacen perder un año. Y la cuestión es la siguiente; en el plan dice que cambian el régimen académico y que los alumnos recuperan un año durante cuatro meses. Ahora, la pregunta y el talón de aquiles del que nadie habla es el hecho de qué es lo que van a hacer en esos cuatro meses. Recuperarías entre diciembre, enero, febrero y algo de marzo saberes que supuestamente no te permitieron acreditar la materia”.

En esa línea, cuestionó “qué es lo que harán de distinto durante esos cuatro meses a lo que tendrían que haber hecho en todo el ciclo lectivo”, y en vez de dar “más material aburrido para que contesten cuestionarios”, propuso que “habría que gestionar un modelo pedagógico educativo en el que durante esos cuatro meses el estudiante no repita de memoria los materiales que dio el profesor, en cambio que propongan actividades que hagan pensar y comprender esos contenidos”. Como objetivo final, remarcó que esa metodología debería ser trasladada al ciclo lectivo completo.

Puede interesarte

En otro punto, para el doctor en Tecnología Educativa “falta prospectiva, es decir un plan a cinco, diez o quince años", aunque subrayó que “en Argentina no hay planificación ni para el año que viene”. En ese marco, le recriminó a los encargados de las políticas educativas que esas medidas “deben ser del Estado” y que los nuevos gobernantes “no tendrían que cambiar un sistema entero porque no coinciden con lo hecho por el Gobierno anterior”.

“En la era de la tecnología emergente, como la Inteligencia Artificial (IA), nadie en la escuela primaria o secundaria se prepara para utilizarla cuando los estudiantes por afuera la usan. Fijate qué atrasados que vamos en cuanto a la preparación a futuro. Hay que preguntarnos cuáles son los próximo cambios y empezar a trabajar sobre ellos. Lo que vemos es un parche y tenemos que pensar qué es lo que se va a hacer en ese periodo de recuperación. No repetís y volvés a recuperár los apredizajes, pero si ese tiempo de recuperación es más de lo mismo que se hizo en el año, fracasa”, sostuvo.

En última instancia, expresó que los políticos dicen que “la educación es la llave del futuro” y que “nos permitirá sacar a la gente de la pobreza”, por lo que apuntó: “Entonces, ¿por qué le dan tan poca bolilla? En las elecciones se llenan la boca hablando de la educación y después no hay ningún cambio”.