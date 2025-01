En las últimas horas se anunciaron ciertas modificaciones en la Ley de Etiquetado Frontal, que fue sancionada en 2022 y se diseñó para brindar información sobre la composición de los alimentos de una forma clara y sencilla: con octágonos que destacan nutrientes críticos como grasas, azúcares y sodio.

En detalle, los productos exhibidos en las góndolas ahora solo poseerán octágonos si tienen agregados y ya no más en el caso de los excesos naturales, ya sea grasas, azúcares, sodio, etc.

Si bien esta actualización no será de forma inmediata, sino que se comenzará a visualizar a fines de febrero, todo dependerá del ritmo de producción de cada categoría y producto.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Sergio Procelli, referente de Consumidores Argentinos, quien detalló: "Lo que se cambio en realidad no fue tanto el texto de la Ley en sí, sino la forma en la que se miden los ingredientes críticos y en este caso se están tomando en el caso de el azúcar por ejemplo y otros productos, cuanta se le agrega y el que posee de forma natural. Ese valor es el que indicaba si estaba dentro de los niveles que tenías que ponerlos a todos".

“Ahora, solo se va a tomar en cuenta solo los agregados, no los naturales, con lo cual ahora se verán menos en los productos porque solo se mencionaran los excesos añadidos”, afirmó.

"Esta es una información a medias, porque la intención que tienen los octágonos es avisar cuando algo contiene un exceso de azúcar, independientemente de si es agregado o no. En esos casos se hace para generar más adicción, estimulación respecto de determinados sabores. Los que ya poseen azúcar de forma natural, no van a tenerlo informado. El exceso destacado, sería a partir de si se le agrega o no", agregó.

Y a modo de conclusión, Procelli destacó: "Para los fabricantes, esto va a ser mucho mas sencillo porque ahora solo van a destacar aquellos productos a los que ellos mismos le agreguen azúcar".