En la última reunión del Comité Ejecutivo de la AFA se aprobaron modificaciones en el sistema de clasificación de los equipos argentinos a las competencias internacionales de CONMEBOL. La medida comenzará a regir en la temporada 2027 y definirá los cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2028.

El cambio más significativo establece que el equipo que finalice en la tercera posición de la tabla anual dejará de clasificar al repechaje de la Copa Libertadores,como ocurre actualmente, y pasará a ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028. pic.twitter.com/piEvzAJifV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026

En contrapartida, el noveno puesto de la tabla anual obtendrá el cupo para disputar la Fase 2 del repechaje de la Libertadores, una decisión que despertó polémica dentro del fútbol argentino. Con esta modificación, un equipo ubicado en el noveno lugar podría llegar a la Copa Libertadores, mientras que clubes que terminen entre el tercer y el octavo puesto quedarían relegados a la Sudamericana.

Según se argumentó en la discusión dirigencial, el objetivo es mejorar las posibilidades de los equipos argentinos en las competencias continentales, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de clasificación desde las fases previas.

En ese contexto, los antecedentes muestran que sólo dos de diez equipos argentinos (20%) lograron avanzar a la fase de grupos de la Libertadores tras disputar el repechaje: Atlético Tucumán en 2017 y Estudiantes de La Plata en 2022.

El debate tomó fuerza tras la reciente eliminación de Argentinos Juniors, que había clasificado al repechaje como tercero de la tabla anual 2025 y quedó afuera frente a Barcelona de Ecuador.

Cómo quedarían los seis cupos a la Libertadores:

Con el nuevo sistema aprobado por la Liga Profesional, los representantes argentinos se definirán de la siguiente manera:

Campeón del Torneo Apertura.

Campeón del Torneo Clausura.

Campeón de la Copa Argentina.

1° de la Tabla Anual.

2° de la Tabla Anual.

9° de la Tabla Anual (ingresa al repechaje – Fase 2).

Clasificación a la Copa Sudamericana

Por su parte, el equipo que termine 3° en la Tabla Anual clasificará directamente a la fase de grupos de la Sudamericana. A ese lugar se sumarán los siguientes mejores ubicados de la tabla general que no hayan accedido a la Libertadores, hasta completar los seis cupos argentinos.

En ambos torneos continentales, además, los clubes deberán mantener la categoría en la temporada 2027 para poder ocupar su plaza internacional.



