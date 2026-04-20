La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió nuevas pautas para quienes opten por el sistema simplificado del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de agilizar el cumplimiento y reducir trámites.

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El esquema está dirigido a personas físicas que cumplan determinados requisitos de ingresos y patrimonio, y no formen parte del grupo de grandes contribuyentes. Además, su adhesión es opcional y debe confirmarse cada año para continuar dentro del sistema.

Uno de los principales cambios es que la declaración se presenta de forma precargada por el organismo, en base a la información disponible, lo que simplifica el proceso. El contribuyente solo debe revisar, ajustar si es necesario y validar los datos.

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A su vez, quienes se sumen quedarán exceptuados de informar el detalle de su patrimonio y consumos personales, lo que reduce la carga administrativa y los controles tradicionales sobre la evolución de sus bienes.

El régimen también establece límites para poder ingresar, vinculados al nivel de ingresos y al patrimonio total, además de exigir el cumplimiento de condiciones formales para mantenerse dentro del sistema.

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La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a simplificar el sistema tributario y facilitar la adhesión voluntaria de contribuyentes.

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