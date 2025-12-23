El Ejecutivo sigue modificando el Gabinete municipal y en las últimas horas hubo movimientos en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Ente Municipal de Servicios Urbanos, donde Bernardo Martín y Santiago Bonifatti han sido reemplazados en sus cargos por Diego Juárez y Daniel Martínez, respectivamente. La información ya fue ratificada en el boletín oficial.

Juárez fue director de la Unidad Turística Chapadmalal desde abril de 2024 y desde agosto de este año integra el Inprotur como asesor. Se confirmó además que Johanna Panebianco continuará en la vicepresidencia del Ente.

En el caso de Martínez, protagonizó en los últimos tiempos a través de la Patrulla Municipal los operativos contra los denominados “trapitos”. Desde mediados de 2024 se desempeñaba como subsecretario de Articulación en Seguridad.

