La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia actualizó su esquema de beneficios y confirmó que el descuento en comercios de cercanía ahora se aplicará de lunes a viernes en toda la provincia de Buenos Aires, con reintegros semanales en distintos rubros de consumo.

En comercios de cercanía -incluidas carnicerías- el beneficio es de 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

En gastronomía, la promoción ofrece 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8000 por semana y por persona.

En los locales Full YPF adheridos, el beneficio es de 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8000 semanales. La promoción no incluye la compra de combustibles.

En supermercados, la billetera digital ofrece descuentos en distintas cadenas de toda la provincia durante los siete días de la semana. Además, las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

En ferias y mercados bonaerenses, el beneficio es de 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6000 por semana. Y en comercios adheridos de universidades bonaerenses, el descuento también es de 40% todos los días, con un tope de reintegro semanal de $6000.

En librerías adheridas de la provincia, el beneficio es de 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

Por último, en farmacias y perfumerías adheridas el descuento es de 10% los miércoles y jueves, también sin tope de reintegro y acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.

Fuente: con información de UCIP