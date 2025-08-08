Este viernes se confirmó una modificación significativa en la conducción de la Jefatura Departamental de Mar del Plata. El comisario mayor Edgardo Vulcano, quien ocupaba el cargo desde hace algunos meses, dejará su puesto por razones personales. En su lugar, tomará el mando el comisario inspector Cristian Daniel Fontana.

Ads

Puede interesarte

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires señalaron a este medio que el relevo —que será oficializado en breve— no responde a un cambio motivado por falencias en la labor de Vulcano. Por el contrario, se trató de una solicitud del propio funcionario, quien se retira con una imagen positiva luego de implementar reformas relevantes en el esquema de patrullajes policiales en la ciudad. Desde la cartera provincial adelantaron que la intención es mantener la línea de trabajo establecida.

Fontana, por su parte, se desempeñaba como jefe de la División Atlántica del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y cuenta con experiencia previa en Mar del Plata.

Ads

Vulcano había asumido en febrero de 2025, tras el crimen de Cristian Velázquez, el kiosquero asesinado en un intento de robo, en reemplazo del comisario mayor Luis Alberto Senrra “por no cumplir con las expectativas”, según explicaron en su momento autoridades de la Policía Bonaerense.

Ads