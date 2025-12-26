Luego del descenso que sentenció Arsenal y sufrió Alvarado, el equipo marplatense supo que luego de seis temporadas en la Segunda División del fútbol argentino se le venía una reconstrucción obligatoria. Porque el plantel de la Primera Nacional no había dado la talla, pero a la vez costaba más de lo que requiere el presupuesto de un equipo del Federal.

Entonces, Alvarado empezó a barajar y dar de nuevo. Saldrá de Minella y será local en otra cancha a definir. No le renovó a los refuerzos del 2025 y empezó con la confirmación de un nuevo DT para el 2026, Pablo Martel, quien trajo a Nahuel Speck (extremo) como primera incorporación. Ahora, tanto los de Jara y Peña como Kimberley y Círculo, conocieron los cambios de formato en la competencia.

Los 38 equipos se dividirán en grupos. Si bien no se confirmó cómo se conformarán, se entiende que para ahorrar viajes lo hará de manera geográfica y, de esa manera, los tres representantes de la Liga Marplatense compartirán zona. Entonces, serán seis o siete los rivales de uno de los cuatro grupos para los marplatenses y el cuadro de Otamendi.

El torneo empezará en marzo, tiempo en el que ya estarán resueltos los ascensos del Torneo Regional Amateur, donde todavía conserva chances de ascender Deportivo Norte y puede convertirse en el cuarto representante de la LMF en el Federal. La temporada se extenderá hasta diciembre del 2026. Estos son los clubes confirmados:

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe)

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)

ATENAS (Río Cuarto, Córdoba)

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín, Mendoza)

BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones)

BOCA UNIDOS (Corrientes)

CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)

CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)

COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa)

DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba)

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)

DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)

DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)

EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires)

GERMINAL (Rawson, Chubut)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn, Chubut)

HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)

INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires)

JUVENTUD ANTONIANA (Salta)

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires)

OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires)

RAMÓN SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires)

SAN MARTÍN (Formosa)

SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero)

SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

SOL DE AMÉRICA (Formosa)

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe)

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)

ASCENSO 1 TORNEO REGIONAL

ASCENSO 2 TORNEO REGIONAL

ASCENSO 3 TORNEO REGIONAL

ASCENSO 4 TORNEO REGIONAL

