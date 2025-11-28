Mar del Plata tendrá este viernes una jornada estable pero claramente más fresca, con una máxima de 18°C y una mínima de 13°C, tras el paso de la inestabilidad de días anteriores.

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde habrá momentos de parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia será del 0% en todas las franjas del día.

El viento soplará desde el sur y sudeste, con intensidades que irán de 23 a 31 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán los 50 km/h durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, el viento disminuirá notablemente, bajando a valores entre 7 y 12 km/h.

Será un día fresco, con ambiente húmedo y sin sobresaltos meteorológicos en la ciudad.

