La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente a las esterilizaciones, brindarán charlas sobre tenencia responsable.

Desde el lunes 3 al viernes 7 de noviembre, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Barrio Libertad, ubicada en Ayacucho al 8951. Los vecinos deberán presentarse antes de las 8, al igual que en todas las sedes. Y en la misma fecha, de lunes a viernes, un dispositivo estará presente en el estacionamiento del estadio Minella –entrada por Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate-.

Mientras tanto, el lunes 3 una unidad estará presente en el Galpón Municipal de Parque Camet, con ingreso por Beltrán al 5400, y del martes 4 al viernes 7 será el turno de la Sociedad de Fomento El Progreso, situada en Tripulantes del Fournier al 5450.

Por su parte, el sábado 8 una unidad estará en la Sociedad de Fomento Aeroparque, ubicada en Jovellanos al 1620, al mismo tiempo que realizarán castraciones en el Centro Cultural de Batán, en Calle 128 entre colectora y 143. Allí, se priorizan vecinos de Batán y la zona, y se debe asistir con DNI en mano.

Las castraciones en estas sedes serán por orden de llegada y sin turno previo, y con el objetivo de garantizar la accesibilidad del servicio a todos los vecinos, se admitirá solo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.

En último lugar, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, en Canesa y Guanahani, serán de lunes a viernes antes de las 10.