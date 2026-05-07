El Gobierno nacional aprobó un nuevo modelo para el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, con cambios orientados a reforzar la transparencia y los controles tras las irregularidades detectadas el año pasado durante las evaluaciones de ingreso.

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Entre las principales modificaciones, el examen dejará de realizarse en papel y pasará a desarrollarse mediante tablets. La prueba contará con 100 preguntas de opción múltiple y cada respuesta correcta otorgará un punto. Además, se estableció un piso mínimo de 60 puntos para aprobar los exámenes de ingreso a residencias postbásicas.

La nueva normativa también incorporará entrevistas obligatorias para quienes aspiren a adjudicar cargos luego de rendir el examen. A su vez, se creará el Comité de Adhesión al Examen Integrado, encargado de definir contenidos, pautas y criterios de evaluación junto a las instituciones formadoras.

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Otro de los cambios establece un plus de cinco puntos para profesionales con formación de grado completa en Argentina, aunque ese beneficio no se utilizará para definir la aprobación del examen, sino únicamente para el orden de mérito.

El examen para medicina se realizará el 7 de julio, mientras que las especialidades básicas y postbásicas tendrán su evaluación el 30 de junio. Los resultados se conocerán entre el 27 y el 31 de julio y el ingreso a las residencias está previsto para el 1 de septiembre.

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