La Municipalidad de General Pueyrredon informó que desde este martes 19 de mayo la calle Beruti tiene sentido único de circulación en el tramo comprendido entre Uruguay y Teodoro Bronzini.

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La medida fue implementada por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) en el marco de la Ordenanza Nº 26.960 y apunta a optimizar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad vial en un sector de alta circulación.

Para concretar el cambio, el Departamento de Ingeniería de Tránsito llevó adelante trabajos de señalización vertical con carteles de contramano, demarcación de sendas peatonales y pintura de ejes divisores de carril en el tramo que continuará con doble mano entre Teodoro Bronzini y Monseñor Zabala. Además, se actualizaron nomenclaturas y se modificaron los tiempos semafóricos en la intersección de Beruti y Teodoro Bronzini.

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Desde el EMVIAL señalaron que esta modificación integra un plan más amplio de ordenamiento vial destinado a mejorar la conectividad entre barrios y corredores principales de la ciudad. Asimismo, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la nueva señalización.

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