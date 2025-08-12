En la madrugada de este martes, operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaron a tres trapitos confrontando en la vía pública en la intersección de 12 de Octubre y Edison.

Ads

La discusión escaló cuando uno de ellos rompió la vidriera de un comercio y dañó un Peugeot estacionado.

Puede interesarte

De inmediato, desde el COM se dio aviso a la Policía, que llegó al lugar y logró interceptar a dos de los implicados. El tercero intentó escapar hacia la zona de cajeros del Banco Provincia, donde fue identificado por las fuerzas de seguridad.

Ads

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, el vehículo presentaba daños visibles en los vidrios. Uno de los trapitos quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la justicia.

Ads