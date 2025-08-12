Cámaras del COM captaron a trapitos causando destrozos: un detenido
Un grupo de tres hombres dañó una vidriera y un auto en 12 de Octubre y Edison.
En la madrugada de este martes, operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaron a tres trapitos confrontando en la vía pública en la intersección de 12 de Octubre y Edison.
La discusión escaló cuando uno de ellos rompió la vidriera de un comercio y dañó un Peugeot estacionado.
De inmediato, desde el COM se dio aviso a la Policía, que llegó al lugar y logró interceptar a dos de los implicados. El tercero intentó escapar hacia la zona de cajeros del Banco Provincia, donde fue identificado por las fuerzas de seguridad.
Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, el vehículo presentaba daños visibles en los vidrios. Uno de los trapitos quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la justicia.
