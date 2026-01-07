Calu Rivero explicó por qué su hijo Tao no asiste al jardín
La actriz contó en redes sociales que, tras probar distintas opciones educativas sin sentirse conforme, decidió priorizar una experiencia de aprendizaje ligada a la naturaleza y los animales para su hijo. Según explicó, la decisión busca respetar los tiempos individuales de Tao y alejarse de los mandatos sociales sobre la escolarización temprana.
Calu Rivero volvió a generar repercusión tras explicar públicamente por qué decidió que su hijo Tao no asista al jardín de infantes tradicional. A través de un posteo en redes sociales, la actriz compartió una reflexión personal sobre la crianza y detalló el proceso que la llevó a tomar esa determinación.
Según relató, antes de llegar a esa conclusión probó distintas alternativas educativas, con diferentes horarios y encuadres, pero ninguna terminó de convencerla. “Probé de todo y nada me cerraba”, expresó, al tiempo que contó que comenzó a observar un cambio positivo en su hijo cuando estaba en contacto con la naturaleza y los animales.
En ese contexto, Calu explicó que hoy Tao transita una experiencia vinculada a ese entorno, que ella considera una forma de aprendizaje acorde a su momento y a sus necesidades. La actriz sostuvo que su decisión está basada en respetar los tiempos individuales y no responder automáticamente a los mandatos sociales sobre la escolarización temprana.
