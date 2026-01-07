Calu Rivero volvió a generar repercusión tras explicar públicamente por qué decidió que su hijo Tao no asista al jardín de infantes tradicional. A través de un posteo en redes sociales, la actriz compartió una reflexión personal sobre la crianza y detalló el proceso que la llevó a tomar esa determinación.

Según relató, antes de llegar a esa conclusión probó distintas alternativas educativas, con diferentes horarios y encuadres, pero ninguna terminó de convencerla. “Probé de todo y nada me cerraba”, expresó, al tiempo que contó que comenzó a observar un cambio positivo en su hijo cuando estaba en contacto con la naturaleza y los animales.

En ese contexto, Calu explicó que hoy Tao transita una experiencia vinculada a ese entorno, que ella considera una forma de aprendizaje acorde a su momento y a sus necesidades. La actriz sostuvo que su decisión está basada en respetar los tiempos individuales y no responder automáticamente a los mandatos sociales sobre la escolarización temprana.

