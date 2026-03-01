Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con mayor presencia de nubes durante la madrugada. Con el correr de las horas el cielo tenderá a despejarse y predominarán las condiciones estables.

El viento soplará del sector norte durante todo el día. La intensidad aumentará hacia la tarde y la noche, cuando se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En cuanto a la temperatura, la mínima se ubicará en 20 grados y la máxima podría llegar a los 28 grados.

De esta manera, el tercer mes del año se iniciará con un escenario típico de fines de verano, marcado por el calor y el viento persistente.

