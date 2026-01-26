Calor, nubosidad y probabilidad de tormentas hacia la noche en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 30 grados.
Mar del Plata tendrá este lunes una jornada marcada por el calor, la inestabilidad y el aumento de la probabilidad de tormentas hacia el final del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, con un ambiente típicamente veraniego durante gran parte de la jornada. Durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0 y 10%.
Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a desmejorar. Por la tarde se esperan tormentas aisladas, con chances de lluvia que aumentarán a un rango de 10 a 40%. Hacia la noche, la inestabilidad será más marcada, con probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%.
En cuanto al viento, soplará del sector norte por la mañana, rotando al noreste durante la tarde y al sudeste hacia la noche, con velocidades de entre 13 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante el tramo nocturno.
Ante este escenario, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de tormentas y viento intenso al cierre del día.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión