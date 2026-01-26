Mar del Plata tendrá este lunes una jornada marcada por el calor, la inestabilidad y el aumento de la probabilidad de tormentas hacia el final del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, con un ambiente típicamente veraniego durante gran parte de la jornada. Durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0 y 10%.

Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a desmejorar. Por la tarde se esperan tormentas aisladas, con chances de lluvia que aumentarán a un rango de 10 a 40%. Hacia la noche, la inestabilidad será más marcada, con probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%.

Ads

En cuanto al viento, soplará del sector norte por la mañana, rotando al noreste durante la tarde y al sudeste hacia la noche, con velocidades de entre 13 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante el tramo nocturno.

Ante este escenario, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de tormentas y viento intenso al cierre del día.

Ads

Puede interesarte