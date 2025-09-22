General Pueyrredon fue una de las zonas más afectadas por el temporal que se desarrolló el fin de semana que incluyó un alerta naranja por tormentas fuertes e intensos vientos que provocaron destrozos.

La situación comenzó el viernes a la noche y fue escalando al punto de registrar una caída de 50 milímetros de lluvia en un lapso de cuatro horas. Como conclusión hubo calles inundadas, postes caídos, árboles quebrados y cortes de luz en diversos barrios.

Al respecto, Ricardo Velimirovich, presidente del Cordón Frutihortícola local, declaró en diálogo con El Marplatense que “lo más crítico fueron los anegamientos por los caminos, hay sectores que se cortaron literalmente por el agua, como es el caso del kilómetro 7 de la ruta 226 que dejó 50 familias aisladas hasta el momento”.

En detalle, comentó que estuvieron “toda la noche inundados, y se debe a una alcantarilla, junto al puente, que hace rato que venimos reclamando que es muy pequeña para el caudal e hizo que se rebalsara”.

Asimismo, destacó que “también hubo daños en diferentes barrios o zonas productivas como San Francisco, El Boquerón, todos tienen que ver con lo que reclamamos de hace mucho tiempo de limpieza de arroyos y canales”.

“Hace muchísimos años que en Mar del Plata no se hace el acondicionamiento, ya sea de los arroyos que corresponden a la provincia de Buenos Aires o los canales menores que distribuyen desde las calles”, continuó.

Este contexto llevó a “la destrucción de los caminos, que ya estaban mal, pero claramente como el agua corre por arriba, empeoraron. A medida que avance el día podremos relevar la situación, lo que pasa es que en la mayoría de los lugares no podemos transitar”.

“Luego nos ocuparemos de lo productivo, que por suerte nos encontramos en temporada baja, recién en preparación para la siembra. Así que a simple vista no va a ser tan grave en lo económico, sí en los caminos que no ha quedado casi ninguno sano en virtud de que todavía están inundados”, argumentó.

No obstante, recalcó que “hay muchísimas familias viviendo en el cordón frutihortícola y a veces pasa desapercibido porque no son barrios. Hoy muchos de los chicos no pudieron ir a la escuela por los caminos cortados”.

“Es una situación muy delicada, recién al mediodía algunos vecinos con camionetas pudieron salir para asistir a los más complicados, comprar víveres e informar las secuelas”, concluyó.