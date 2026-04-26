Con el avance de 2026, el calendario argentino aún mantiene varias fechas clave para quienes buscan organizar viajes o pausas laborales. En total, el país cuenta con alrededor de 16 feriados nacionales distribuidos a lo largo del año, entre inamovibles y trasladables.

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Luego del primer tramo del año, que incluyó Año Nuevo, Carnaval, el 24 de marzo y Semana Santa, el próximo feriado relevante es el Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes y genera un fin de semana largo de tres días.

A partir de ahí, el calendario sigue con varias fechas que permiten escapadas:

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* 25 de mayo (lunes)

* 17 de junio (trasladable)

* 20 de junio (sábado)

* 9 de julio (jueves, con posible fin de semana largo turístico)

* 17 de agosto (lunes)

* 12 de octubre (lunes)

* 20 de noviembre (trasladable)

* 8 de diciembre (martes, con posible puente)

* 25 de diciembre (viernes)

En total, restan más de 10 feriados en lo que queda del año, varios de ellos estratégicamente ubicados para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno.

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El esquema incluye también los llamados “feriados puente” o días no laborables con fines turísticos, pensados para incentivar los viajes dentro del país y sostener la actividad en destinos como la costa atlántica o el interior.

Así, el 2026 todavía ofrece múltiples oportunidades para planificar descansos, en un contexto donde cada fin de semana largo se vuelve clave para el movimiento turístico y económico.

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