Decenas de servicios digitales sufrieron interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, lo que dejó sin acceso a millones de usuarios. Según informó la propia empresa, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.

Este martes 18 de noviembre, usuarios comenzaron a notar que X, anteriormente conocida como Twitter, era inaccesible, impidiendo la visualización de publicaciones en todo el mundo.

No solo X resultó afectada: otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios legítimos y elevando la frustración de quienes intentaban recuperar la normalidad.

La situación se agravó cuando usuarios de ChatGPT informaron de dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial, vinculando también la incidencia con los problemas de Cloudflare. En paralelo, el mundo de los videojuegos no quedó ajeno al impacto: League of Legends registró numerosos fallos de conexión, y con ello, la imposibilidad de que muchos jugadores accedieran al título.

Fuente: Infobae.

