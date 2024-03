El consumo de bebidas alcohólicas ha descendido, principalmente en la temporada que poco impacta en el sector. El gusto de la copa de vino en la comida, fue reemplazado por otras necesidades en un contexto inflacionario y de inestabilidad económica.

En este sentido, Cristina, dueña de una vinería del centro, comentó en diálogo con El Marplatense que “hay días buenos y otros más tranquilos. En la semana siempre se nota la diferencia con el beneficio de la Cuenta DNI, pero los fines de semana hay más movimiento”.

La principal razón es que “en los vinos por mes o cada 15 días hay un aumento, algunos suben un 10 o 12%, nosotros como comerciantes lo que hacemos es buscar otras alternativas para el vino diario. Por eso podemos permitirnos tener bebidas a partir de 1600 pesos”, contó.

Asimismo, “los productos importados, en el verano es lo que menos se vende, se suele estilar más en invierno o para hacer un determinado obsequio”.

En la misma línea, Francisco, comerciante del rubro de bebidas alcohólicas, destacó que “la temporada no es nuestro fuerte, el que es marplatense sabe que la zona céntrica es de oficinas, los alquileres están desde la plaza Mitre hacia el mar, por lo que no se refleja mucho el turismo”.

Por lo que “lo que ya estamos notando es el rebote, por desgracia, de una mala temporada y navidad que arrastramos. Ahí es cuando el comercio lo sufre, cuando queda solamente el consumidor marplatense”, explicó.

No obstante, “el consumo no bajó en cantidad porque la gente sigue tomando, la diferencia es que el gastaba 5 mil pesos en octubre lo sigue haciendo y los precios se han modificado -como en todos los rubros, no estamos exentos del aumento voraz desde diciembre- y se bajó la calidad del consumo y la rentabilidad para cualquier negocio”, declaró.



En este contexto, “uno como comerciante absorbe siempre porcentajes de los incrementos, cuando sube el dólar, todo aumenta, pero cuando desciende, nada baja y los productos importados han aumentado menos en proporción a lo nacional”, resaltó.

"Algunos productos han aumentado un 70% en tres meses y no se justifican con nada, sólo con los problemas de los grandes empresarios que hay siempre en este país. Es muy difícil hoy gastar 100 mil pesos en una botella cuando un sueldo de un comerciante bien cobrado es de 400 mil pesos", agregó.

Por último, argumentó que “nosotros al vender bebidas alcohólicas estamos exentos de algunas promociones porque no las convalidan, que no me sirven como comerciante, pero me parece bien que no te financien en alcohol. En la escala de prioridad estamos abajo, uno elige una campera para el invierno antes que un whisky caro”.