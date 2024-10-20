Los estudios del consumo a nivel masivo remarcaron una vez más una importante caída con respecto a los niveles del año anterior. Según un relevamiento en supermercados, septiembre arrojó un retroceso del 22,3%.

Ads

A pesar de una inflación estabilizada y un dólar que mantiene la calma, es inminente la reducción del consumo que registra en todos los puntos del país.

En este sentido, Rodrigo Blanco, presidente de ISEPCI, declaró en diálogo con El Marplatense que “es una realidad la caída del consumo que impacta de lleno en todos los sectores de la economía, incluso a nivel local, lo venimos viendo y lo marca la CAME en cada informe mensual”.

Ads

Asimismo, aseguró que “la caída del consumo incluso es en rubro de productos esenciales como son alimentos y famarcias. Estamos teniendo entre un 15 y 23% de caída, según el mes, en una comparación interanual”.

De modo que “esto demuestra la imposibilidad de seguir sosteniendo una canasta básica de alimentos. La caida tiene que ver con el proceso resesivo que estamos viviendo, con un fuerte ajuste que se le ha impuesto a la economía, y sobre todo al bolsillo de las familias trabajadores y jubiladas”, indicó.

Ads

A su vez, “eso redunda en una merma del consumo que se da no solo en productos relacionados al lujo u ocio, sino que se da sobre todo, y en mayor cuantía, en aquellos de consumo esencial”, expresó.

Puede interesarte

Por otro lado, se refirió a la utilización de promociones bancarias o de billeteras virtuales para paliar la situación: “Son todas estrategias, tanto de los comercios como de los distintos medio de pagos, de alentar el consumo que pese a eso continúa en un nivel muy por debajo del año anterior”.

En detalle, explicó que “esta caída del 25% interanual habla de una retracción muy fuerte de la economía y es esa misma la que ayuda a desacelerar la inflación. Se ha estacancado en el 4% mensual, pero tiene que ver con que no hay consumo, entonces los precios dejan de subir en parte porque no hay posibilidad de colocarse en el mercado”.

Ads

Además, “hay cuestiones que no necesariamente se tocan, el gobierno viene en un momento donde en la macroeconomía tiene cierto viento a favor, el blanqueo ha introducido una cantidad importante de dólares en el sistema bancario, lo que fortalece reservas, y a la par de eso que haya una mayor previsibilidad que llevan a que descienda el riesgo país”.

“Ahora, la realidad es que el consumo sigue muy bajo, junto con el dólar planchado, es la única ancla quie tiene la inflación que pese a eso no logran bajarla de esa meseta en la que ha entrado del 4% mensual”, concluyó.