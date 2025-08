Debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que la segunda edición de CAFEST, que inicialmente tenía fecha para el 3 de agosto, se reprograma para el domingo 10 manteniendo el mismo horario y sedes: Villa Victoria (Matheu 1851) y Villa Mitre (Lamadrid 3870), con entrada libre y gratuita.

CAFEST Vol. II reunirá a 38 emprendimientos cafeteros locales, con propuestas que incluyen degustaciones, presentaciones de productos, gastronomía, DJ's en vivo y más, en un entorno cultural único.

El evento tiene como objetivo fomentar la producción local, impulsar el consumo consciente y posicionar a Mar del Plata como un polo gastronómico innovador. Inspirado en los coffee raves, CAFEST propone una experiencia multisensorial que celebra al café como símbolo de encuentro y comunidad.

Participan: ATC - ACA TOMAMOS CAFE, AVGVSTVS Batuta Coffee Roasters, Biósfera, Cabrales, Café Martínez, Chez Coffee, Coco Cafe, Cookies the factory, Costiera, Croissant Cafe, Delicias de Maru, Deseado brewing, DINETTE, El Condor, Eurocafe, GO COMPANY, Green Mug, Grupo GV, Havanna, Keto by Noe, Kiva Café, La Cafeta, La Fonte D' Oro, Lirien Pastelería y café, LUYS COFFEE, MITO ESPRESSO, Multienvases, Nat coffee, Niño lobo, Perezoso Café, SÃO Medialunas & Cafe, Suárez Café, The Cookie World, Torreón del Monje, Tre Coffee Club, Weiss Break & Brunch, y Yobarista.

