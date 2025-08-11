El domingo, entre las 10 y las 20, el aroma del café de especialidad copó Villa Victoria, Villa Mitre y el paseo de emprendedores en la segunda edición de CAFEST, el Festival del Café Marplatense, que reunió a más de 25.000 vecinos y turistas bajo un clima soleado y sin viento. La propuesta, con entrada libre y gratuita, ofreció música electrónica, degustaciones, charlas y actividades interactivas que consolidaron al encuentro como un clásico de invierno.

Ads

Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, destacó que “esto llegó para quedarse” y explicó que la ampliación a dos sedes buscó ofrecer más opciones para el público. “El lugar, el entorno, con cerca de 40 cafeterías ofreciendo sus servicios y la música, todo ha sido maravilloso”, celebró.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura, Johanna Panebianco subrayó que el CAFEST Vol. 2 “superó todas nuestras expectativas”. Destacó que se duplicaron sedes y propuestas, y que más de 25.000 personas recorrieron, aprendieron y disfrutaron del café de especialidad hecho en Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

“Trabajamos para generar nuevas experiencias para marplatenses y visitantes, y ver a familias, jóvenes y emprendedores compartiendo el mismo espacio confirma que este festival ya es parte de la identidad de la ciudad”, expresó en diálogo con El Marplatense.

Para Panebianco, la jornada fue “muy conmovedora”: “Ver a todos disfrutando de la música, del aroma, del sabor del café, con los feriantes trabajando y una ciudad que dice ‘sí’, demuestra que el café ya es parte de nuestra identidad”.

Ads

Más de 50 emprendedores locales participaron con productos y experiencias relacionadas al café, registrando ventas récord y agotando su stock. “Vendí más que en todo un mes y sumé muchos seguidores”, contó la creadora de la marca Mis Historias Sin Fin.

El entusiasmo se repitió en otros stands, como el de Índigo, que llegó a atender con tres personas sin dar abasto, y el de La Pasionaria de Serena, que vivió su primera experiencia en CAFEST con ventas que triplicaron un fin de semana habitual.