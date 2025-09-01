El festival del café más esperado de la ciudad ya tiene fecha confirmada. El próximo sábado 29 de noviembre, desde las 16 hasta las 21, se celebrará la tercera edición de CAFEST, un encuentro que ya se instaló como referencia en la agenda cultural y gastronómica de Mar del Plata.

En esta oportunidad, el evento tendrá como escenario las calles Alvear y Avenida Colón, en los alrededores del histórico Museo Castagnino, con acceso libre y gratuito. Allí, el público podrá disfrutar de un entorno único: de un lado, el atardecer en la avenida; del otro, las vistas al mar, acompañadas por la música de DJ’s en vivo desde los balcones del museo, generando una atmósfera vibrante y distinta.

El café volverá a ser el gran protagonista, con la participación de más de 40 cafeterías y emprendimientos locales que ofrecerán degustaciones, lanzamientos de productos, propuestas gastronómicas y experiencias innovadoras.

Inspirado en los coffee raves, CAFEST busca consolidar a Mar del Plata como un polo gastronómico innovador, fomentando la producción local, promoviendo el consumo consciente y celebrando al café como un verdadero símbolo de encuentro y comunidad.

