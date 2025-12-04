En el marco de un operativo nacional coordinado por el Ministerio de Seguridad, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desmantelaron una organización criminal dedicada a la producción, acopio y venta de material de abuso sexual infantil (MASI). La acción, parte de la “Operación Protección de Infancias VI”, culminó con doce detenidos tras 23 allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El procedimiento se inscribe en una serie de acciones iniciadas en diciembre de 2023, coordinadas por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Procuración bonaerense. La investigación combinó trabajo de campo con herramientas tecnológicas como los sistemas P2P “ICCA COPS” y “CPS”, que permiten detectar el intercambio de imágenes de explotación sexual infantil mediante IP y códigos GUID en redes de tipo peer to peer.

A partir del análisis informático, los agentes pudieron identificar 23 domicilios vinculados directamente con la creación y distribución de los archivos ilícitos. Con estas pruebas, los Juzgados de Garantías en turno de La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda ordenaron allanamientos simultáneos en Tortuguitas, José C. Paz, San Miguel, Almirante Brown, Burzaco, Glew, Villa Centenario, Banfield, Esteban Echeverría, Carapachay, Villa Madero, Lanús, Remedios de Escalada y Monte Chingolo.

El operativo concluyó con la detención de once hombres y una mujer, además de la notificación de causa a otros catorce sospechosos. También se secuestraron 64 teléfonos, 14 notebooks, 8 computadoras, una consola, cámaras, pendrives, tablets, discos externos, memorias micro SD y documentación relevante para la causa, que quedó a disposición de la Justicia.

En la investigación intervinieron la UFIJ Nº14 de San Martín, a cargo de la Dra. Vanesa Leggio; la UFIJ Nº8 de Avellaneda/Lanús, dirigida por el Dr. Maidana; y la UFIJ Nº9 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Vanesa Scanzani. A su vez, el Departamento de Delitos Conexos de la Procuración bonaerense llevó adelante múltiples operativos adicionales, que sumados a los de la PFA totalizaron 117 procedimientos en toda la provincia. En paralelo, y bajo el mismo programa, la Policía de la Ciudad de México realizó allanamientos en su país.

Todos los detenidos quedaron a disposición de los magistrados intervinientes por infracción al Artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.