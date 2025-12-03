Pasada la medianoche de este miércoles, un llamado al 911 alertó sobre el robo de un Nissan March en Rafael del Riego al 2100. La víctima, una mujer de 59 años, había llegado a buscar a una compañera de trabajo cuando fue interceptada por delincuentes que descendieron de un Peugeot 208 blanco. Uno de ellos exhibió un arma de fuego y obligó a la mujer a entregar el rodado, que llevaba toda la documentación y un celular Motorola. Ambos vehículos escaparon hacia la zona de avenida 39.

Minutos más tarde, personal del Comando de Patrullas avistó al Nissan y al Peugeot circulando a gran velocidad por San Salvador y De los Inmigrantes. De inmediato se activó un operativo cerrojo con apoyo de Prefectura Naval. En la huida, los autos se separaron y el Peugeot fue nuevamente localizado en Castex y Guanahani. Tras un seguimiento sostenido, terminó interceptado en Azopardo al 6100, dentro del asentamiento conocido como “Villa Cariño”.

Cuatro hombres descendieron del vehículo y corrieron entre las viviendas. Dos lograron escapar, entre ellos el sujeto identificado como conductor del Nissan robado, quien huyó en una moto Keller KN110 negra. El aviso radial permitió que efectivos del Comando y Prefectura lo interceptaran en Talcahuano y 12 de Octubre. En tanto, el Nissan March fue hallado abandonado en Brumana y Hernandarias.

Los dos aprehendidos, de 26 y 22 años, quedaron demorados y fueron trasladados a sede judicial. En el operativo se recuperaron el Nissan March gris, el Peugeot 208 blanco con patente adulterada (AE602TL) y con pedido de secuestro vigente desde el 27 de noviembre, tras haber sido sustraído a una mujer de 47 años en Río Negro y Marconi, la moto Keller KN110, una cédula verde de una Honda Wave con secuestro activo, y dos teléfonos celulares Motorola modelos G04 y E20.

La fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Eduardo Layus, ordenó notificar a los detenidos de la formación de causa y avanzar con las actuaciones. La Dra. Lorena Hirigoyen, de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, solicitó además las copias para definir medidas sobre el joven de 22 años, señalado como conductor del vehículo sustraído recientemente.

