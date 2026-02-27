La medida forma parte del paquete fiscal incluido en la discusión por la reforma laboral que se está debatiendo en el Senado y, de ser sancionada y promulgada, comenzará a tener efecto desde el primer día hábil del mes siguiente a su aprobación.

La eliminación de este impuesto (que gravaba con hasta un 18% adicional a los modelos más costosos y que en el pasado había alcanzado al 35%) podría derivar en una reducción de los precios de los autos de alta gama de entre 15% y 25%, según estimaciones del sector.

Este impuesto impacta en una parte del mercado (aproximadamente el 1% de los autos vendidos) como los vehículos cuyo precio al público superaba los $103 millones, segmentos habitualmente ocupados por SUVs y autos de alta gama. Estas unidades, al dejar de tributar el impuesto, verían una baja directa en sus listas de precio, lo que potencialmente podría incentivar la demanda.

La expectativa en el mercado es que la medida pueda generar un efecto indirecto en categorías cercanas en precio, como algunas pick-ups y SUVs medianos, al modificar las referencias de valor entre los distintos nichos de vehículos.

Si la reforma laboral no logra sancionarse o se retrasa, la eliminación del impuesto interno también se postergaría, con el consiguiente impacto negativo para las operaciones comerciales en uno de los segmentos más dinámicos en términos de márgenes y rentabilidad para las concesionarias.

