El escenario del comercio en la ciudad es preocupante y lo más incómodo es que las expectativas de los comerciantes para el futuro ha visto un declive. Desde la Unión del Comercio, Industria y Producción (UCIP), su titular Blas Taladrid alertó sobre esta situación y reveló que las mediciones internas reflejan un panorama de incertidumbre y bajo optimismo. “Hoy lo que se está haciendo es resistir”, aseguró.

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En diálogo con el programa Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, Taladrid describió un quiebre en las expectativas en comparación con períodos anteriores: “Hoy la mayoría piensa que vamos a estar igual o peor en los próximos meses”. Explicó que este fenómeno se correlaciona con la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la falta de homologación de paritarias que superen los índices de precios, una situación que se agrava en el sector informal.

Respecto a las proyecciones de reactivación que se prometían tiempo atrás, Taladrid fue tajante: “No vemos un repunte de la economía. Esto que se hablaba de la 'V corta', de la 'L', de la 'pipa de Nike'... no está repuntando y hoy viene siendo una línea prácticamente horizontal, incluso quizás con un declive”.

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Asimismo, aclaró que la entidad mide la actividad en unidades físicas constantes para evitar distorsiones y en ese contexto se puede asegurar que “se vende menos desde hace casi dos años”. En ese sentido, advirtió que lo crítico de la situación actual no es un mes en particular, sino el efecto del arrastre recesivo: “Lo preocupante no es solo la caída del mes, sino el acumulado de tantos meses, que va haciendo que comas tu capital de trabajo o sumes deudas”.

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En cuanto a las principales dificultades que atraviesan los comerciantes en el día a día y el peso de los costos fijos (como alquileres, tarifas e impuestos), Taladrid aseguró que el verdadero problema de fondo radica en la falta de actividad económica y en cómo esto altera las estrategias comerciales.

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Para el dirigente, la prioridad absoluta pasó de la rentabilidad a la supervivencia financiera: “Hoy un comerciante no mide su rentabilidad, sino que se maneja por lo financiero: cuánta plata necesito para pagar la luz, cuánta para pagar los sueldos, y en base a eso liquida o busca herramientas”. Explicó que esta urgencia por generar caja ha provocado una notable distorsión en las vidrieras y que esto “lleva a una dispersión muy grande de precios”.

El referente de la UCIP indicó que la situación de cada comercio “depende mucho de la estructura de gastos de cada empresa y de su propia estrategia” y reconoció que “encontrás un mismo producto con una dispersión muy grande que en otros momentos no era así, donde los precios eran más o menos estables por sector".

Describió el ahogo fiscal que sufren las pequeñas empresas y la preocupante tendencia al endeudamiento: “Muchas empresas han resignado márgenes para mantener flujo de fondos y han asumido deudas. En la mayoría de los casos, la primera deuda que se asume es con la AFIP”. Detalló que las cuotas de los planes de pago se están acumulando, por lo que, a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), solicitarán la reformulación tanto de los planes caídos como de los vigentes.

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Con este panorama, para Taladrid “hoy la meta es mantenerse, sostenerse, esperando que cambie un poco la situación, que hoy no se ve que sea a corto plazo”. Y reveló que los comercios siguen registrando variaciones interanuales negativas: “Hasta que esto no se empiece a revertir, lo que está haciendo el comercio hoy es resistir”.

Por último, aportó un dato sobre la situación inmobiliaria comercial de la ciudad, señalando que aunque los niveles globales de locales cerrados se mantienen estables en comparación con años anteriores, la crisis impacta de manera desigual según la zona geográfica.

“Hay una cuestión territorial que hace que algunos centros comerciales, sobre todo los de Zona Sur (como Juan B. Justo o 12 de Octubre), tengan muchos más locales desocupados -uno cada seis- de lo que tienen otros centros comerciales que por ahí tienen una tasa de desocupación del 3% o 3,2%”, precisó.