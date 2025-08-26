Cadillac anunció que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los encargados de representar a la nueva escudería en la Fórmula 1 a partir de 2026, cuando la marca estadounidense debute oficialmente en la categoría. La dupla, que combina 527 Grandes Premios y 16 victorias, representa una apuesta por la experiencia y la solidez para un proyecto que comenzará desde cero.

La elección de dos pilotos de trayectoria responde a la necesidad de contar con liderazgo y conocimiento técnico en una etapa inicial. El director del equipo, Graeme Lowdon, destacó que tanto Pérez como Bottas “han visto de todo y saben qué hace falta para triunfar en la F1”, mientras que el consejero delegado, Dan Towriss, remarcó que la veteranía fue el factor decisivo por encima de otras alternativas, incluso la posibilidad de sumar jóvenes talentos o pilotos norteamericanos.

Sergio Pérez, tras su salida de Red Bull en 2024 y un año alejado de la máxima categoría, aseguró que es “un honor ser parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el inicio” y que confía en que juntos podrán consolidar a Cadillac como “una verdadera escudería de América”. Por su parte, Valtteri Bottas, que en 2025 se desempeñó como piloto reserva de Mercedes, calificó su incorporación como “increíblemente especial” y agradeció el respaldo de la marca alemana para facilitar su llegada al nuevo equipo.

Cadillac será el primer equipo en debutar en la Fórmula 1 desde la incorporación de Haas en 2016. En su temporada inaugural utilizará unidades de potencia Ferrari, aunque ya proyecta desarrollar su propio motor en el futuro. La confirmación de Pérez y Bottas marca un fuerte mensaje de competitividad desde el inicio, aunque al mismo tiempo abrió el debate sobre si la estructura estadounidense dejará en segundo plano la promoción de pilotos jóvenes o locales en el corto plazo.

