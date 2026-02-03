La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó en el Senado de la Nación su respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerarla una herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, fomentar el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. La exposición estuvo encabezada por el vicepresidente de la entidad, Armando Farina.

Ads

Puede interesarte

Durante el encuentro, realizado el 2 de febrero, una comitiva de CADAM mantuvo una reunión con los equipos técnicos que trabajan en la redacción del proyecto en la Cámara Alta. Allí se intercambiaron aportes y observaciones sobre distintos ejes centrales de la iniciativa oficial, con especial foco en la reducción de rigideces y costos que, según los empresarios, afectan a las PyMES.

Entre los puntos respaldados por la cámara se destacan la implementación del banco de horas como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes, la posibilidad de convenios colectivos adaptados a la realidad de las PyMES, la habilitación de billeteras virtuales para el pago de salarios y el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales, con el pedido de que ese criterio también se extienda a los aportes sindicales.

Ads

Además, los representantes de CADAM plantearon la necesidad de eliminar aportes solidarios y contribuciones que encarecen el costo laboral, como el aporte por COVID-19 a la obra social Osecac —se esté o no afiliado— y el seguro de retiro La Estrella. En ese marco, cuestionaron especialmente los aportes obligatorios a cámaras empresarias, como el caso del INACAP, que se financia con un porcentaje del salario de los empleados de comercio.

En relación con este punto, Farina sostuvo que “las paritarias se han transformado en una mesa de amigos” y denunció conflictos de intereses en entidades que negocian salarios y, a la vez, son beneficiarias de esos fondos. CADAM respaldó el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que establece la voluntariedad de estos aportes, y afirmó que la reforma laboral “termina con mecanismos compulsivos que encarecen el empleo y desalientan la inversión”, afectando principalmente a las PyMES, a las que definió como el principal motor del trabajo formal en la Argentina.

Ads