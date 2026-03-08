Durante décadas, cumplir 18 años y obtener el registro de conducir fue casi un rito de paso hacia la vida adulta. Tener el primer carnet representaba independencia y movilidad propia. Sin embargo, entre muchos jóvenes urbanos esa idea está cambiando y cada vez son más los que optan por postergar o directamente no iniciar el trámite.

Uno de los factores principales es el costo. Tener un auto implica un gasto elevado, desde la compra hasta el mantenimiento, y, en muchos casos, tampoco resulta barato realizar el trámite para obtener la licencia. Frente a ese escenario, muchos jóvenes consideran que no es una prioridad en su vida cotidiana.

Además, la expansión del transporte público, las aplicaciones de viajes y otros medios de movilidad modificó la manera de desplazarse en las ciudades. Para gran parte de las nuevas generaciones, estos servicios resultan suficientes para moverse sin necesidad de manejar un vehículo propio.

A esto se suman cambios culturales y de hábitos. Muchos jóvenes viven en zonas urbanas donde no necesitan un auto para estudiar, trabajar o salir, por lo que el registro dejó de ser un objetivo inmediato. En lugar de verlo como un símbolo de autonomía, lo consideran algo prescindible.

Este fenómeno refleja una transformación en la relación entre las nuevas generaciones y la movilidad: el auto ya no ocupa el lugar central que tenía en décadas anteriores.

