El crecimiento de la matrícula en las escuelas públicas de Mar del Plata volvió a instalarse como un tema de agenda en el inicio del ciclo lectivo.

En ese marco, la presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Celeste González Bracciale, en diálogo con El Marplatense, aportó su mirada sobre las causas del fenómeno y remarcó los límites de competencia del organismo que conduce.

González Bracciale aclaró que el Consejo Escolar no tiene injerencia en la asignación de vacantes ni en la designación de docentes, tareas que dependen de la Jefatura Distrital. “Todos funcionamos en el mismo edificio, pero somos organismos distintos, con competencias diferentes”, explicó, al señalar que por ese motivo no cuentan con cifras estadísticas propias sobre la disponibilidad de cupos.

No obstante, desde su experiencia como docente y autoridad educativa, sostuvo que existe una tendencia clara de aumento en la demanda escolar. “Muchas veces nos solicitan obras o ampliaciones porque la matrícula va creciendo”, indicó, y vinculó ese escenario al incremento sostenido de la población en la ciudad.

Entre los factores centrales, mencionó la migración interna hacia Mar del Plata, impulsada por familias que buscan un lugar con mejores condiciones de vida y mayor sensación de seguridad. “Eso hace que aumente la cantidad de chicos que necesitan una escuela”, señaló.

A ese proceso se suma el traspaso de alumnos desde el sistema privado al público, producto de los reiterados aumentos en las cuotas. “En muchos casos las familias no pueden sostener esos costos y terminan optando por la escuela pública”, explicó la presidenta del Consejo Escolar.

De este modo, González Bracciale sintetizó que la combinación entre una ciudad en expansión demográfica y el impacto económico en la educación privada explica el escenario actual, que plantea nuevos desafíos en infraestructura y planificación para el sistema educativo público de Mar del Plata.