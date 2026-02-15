Los veterinarios explican que no existe una única regla fija para todos los perros sobre cada cuánto hay que desparasitar, ya que la frecuencia depende de la edad, el estilo de vida y el riesgo de exposición a parásitos de cada animal. Según especialistas consultados, muchos dueños creen que basta con hacerlo cada pocos meses, pero la realidad es más variable y debe adaptarse a las necesidades de cada mascota.

Para cachorros, las desparasitaciones suelen ser mucho más frecuentes porque son más vulnerables a los parásitos; los primeros tratamientos se dan desde muy jóvenes y se repiten en intervalos cortos hasta que superan los seis meses.

En cambio, para perros adultos, la recomendación veterinaria común es que, si el animal tiene un estilo de vida tranquilo y baja exposición a zonas con parásitos, podría ser suficiente aplicar tratamientos antiparasitarios cada tres a seis meses, ajustándose según cómo vive el perro y el entorno en el que se mueve.

Los especialistas subrayan que lo más importante es consultar con un veterinario para diseñar un plan de desparasitación personalizado, ya que factores como paseos frecuentes al aire libre, contacto con otros animales o presencia de pulgas y garrapatas pueden aumentar la necesidad de hacerlo con mayor regularidad.

