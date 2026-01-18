Emilio Bustamante habla del puerto como quien habla de su propia vida. No desde el escritorio, sino desde el recorrido. Nacido en Neuquén, criado entre traslados bancarios y ciudades del sur, el hoy empresario portuario llegó a Mar del Plata siendo joven, casi sin saber que ese puerto terminaría marcando su destino.

“Mi viejo era bancario, así que nos movimos mucho. Vivimos en Trelew, en Río Gallegos y después terminamos acá”, contó en su visita al programa El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata. En ese camino apareció el rugby, una pasión que lo acompañó desde los años 80 y 90 en una Patagonia que, según recuerda, era tan pujante como hoy algunas provincias del norte. “Era una zona muy fuerte”, resume.

Bustamante se formó como contador público, terminó sus estudios en la Universidad Nacional de Mar del Plata y hasta dio clases durante una década. Pero el puerto ya empezaba a aparecer en su radar. Primero como profesional, asesorando cooperativas de estiba en pleno auge de la pesca, cuando el movimiento era incesante y el trabajo parecía inagotable.

“Era otro puerto. Un despelote impresionante”, recuerda. Con el paso de los años, la actividad pesquera cambió, los recursos se desplazaron hacia el sur y el modelo productivo dejó de ser el mismo. Para Bustamante, ahí apareció una pregunta clave: ¿por qué Mar del Plata no podía dar un salto más grande?

Hace unos 20 años, junto a socios y amigos del puerto, decidió avanzar con una idea que hoy es realidad: el desarrollo de una terminal de contenedores para atender buques de gran porte. “Los contenedores cambiaron el comercio mundial. Hoy todo se mueve así. Exportar, importar, generar servicios”, explica, convencido de que ese es el camino para que la ciudad recupere protagonismo.

Con una mirada crítica, Bustamante sostiene que el principal freno no es económico. “Inversores hay, plata hay. Lo que falta es decisión política y visión estratégica”, afirma. Según su diagnóstico, el sistema de consorcios portuarios terminó excesivamente politizado y eso impidió planificar a largo plazo. “Hace más de 20 años que el puerto, de a poco, va para atrás”, lamenta.

Para el empresario, ser puerto es mucho más que pesca: es comercio exterior, servicios, empleo y desarrollo regional. “Las ciudades con puertos fuertes tienen mejor calidad de vida. Acá podríamos cuadruplicar lo que hacemos”, asegura. Hoy, gran parte de la producción pesquera sale por otros puertos, lo que implica trabajo y servicios que Mar del Plata pierde.

Lejos del discurso de queja, Bustamante insiste en que el potencial está intacto. “Somos empresarios, no nos va mal, pero da bronca saber todo lo que se podría generar”, dice. En ese contexto, considera clave modernizar la legislación laboral y adaptar las reglas a un mundo productivo que cambió hace décadas.

Entre recuerdos de rugby, viajes, aulas universitarias y muelles, su historia personal se mezcla con la de la ciudad. “Mis hijas son marplatenses, mi familia es de acá. Yo soy marplatense”, afirma. Y desde ese lugar, sigue empujando una idea que repite como convicción: el puerto no es el pasado de Mar del Plata, es una de sus grandes oportunidades de futuro.