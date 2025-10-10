Buscando los Playoffs: se juega una nueva fecha del Clausura local
La Liga Marplatenses informó el calendario, tras la suspensión del fin de semana pasado, para la Fecha 11.
Con la mira puesta en la Zona "B" que está que arde, pero también con partidos que definirán lugares en la "A", los Playoffs esperan por sus últimos clasificados en la Primera División del fútbol marplatense.
En la Zona "A" hay clásico. El puntero Deportivo Norte y su escolta, Independiente, protagonizarán el derby de La Perla por el valor de inflar el pecho en el barrio, ya que los dos tienen su pasaporte sellado rumbo a los Playoffs.
En la "B", San Isidro y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi mandan en las posiciones. Pero nadie ha asegurado su clasificación en un grupo tan intenso como parejo. Kimberley y San José, un duelo que se picó en las últimas décadas, ilustran el partido destacado de la jornada.
Como es habitual, las divisiones sexta y quinta serán la antesala de los juegos de la categoría mayor.
SÁBADO 11 DE OCTUBRE (horarios y árbitros):
Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Banfield
Sexta (12:30hs): Costanzo, Mayer y Arias
Quinta (14hs): Mayer, Costanzo y Arias
Primera (16hs): Millas, Mayer y Costanzo
Cancha: Alvarado - Alvarado vs Talleres
Sexta (12:30hs): Brizuela, C. Ruíz Díaz y Ramírez
Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Brizuela y Ramírez
Primera (16hs): Iza, C. Ruíz Díaz y Brizuela
Cancha: Deportivo Norte - Deportivo Norte vs Independiente
Sexta (12:30hs): Sampietro, Arrendazzi y Díaz Furet
Quinta (14hs): Arrendazzi, Sampietro y Díaz Furet
Primera (16hs): Nuesch, Arrendazzi y Sampietro
Cancha: Quilmes - Quilmes vs Colegiales
Sexta (12:30hs): Correa, Gómez y Vega
Quinta (14hs): Gómez, Correa y Vega
Primera (16hs): Luxen, Gómez y Correa
Cancha: General Mitre - General Mitre vs Chapadmalal
Quinta (14hs): Cajal, Martínez y Torias
Primera (16hs): Martínez, Cajal y Torias
Cancha: Independiente - El Cañón vs Mar del Plata
Sexta (12:30hs): Díaz, Scuffi y Rodríguez
Quinta (14hs): Scuffi, Díaz y Rodríguez
Primera (16hs): Funes, Scuffi y Díaz
Cancha: River - River vs Racing
Sexta (12:30hs): Rua, Chávez y Bazán
Quinta (14hs): Chávez, Rúa y Bazán
Primera (16hs): Contreras, Chávez y Rúa
Cancha: Kimberley - Kimberley vs San José
Sexta (12:30hs): Olivares, Patetta y Túa
Quinta (14hs): Patetta, Olivares y Túa
Primera (16hs): Miranda, Patetta y Olivares
Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Cadetes
Sexta (12:30hs): Montero, Baquero y C. Martínez
Quinta (14hs): Baquero, Montero y C. Martínez
Primera (16hs): Cingolani, Baquero y Montero
Cancha: Círculo - Círculo Deportivo vs Nación
Sexta (12:30hs):Mancilla, Óngaro y Abboud
Quinta (14hs): Óngaro, Abboud y Mancilla
Primera (16hs): Abboud, Óngaro y Mancilla
Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Once Unidos
Sexta (12:30hs): Bravo, Chabert y Cardozo
Quinta (14hs): Chabert, Bravo y Cardozo
Primera (16hs): Lunegro, Chabert y Bravo
Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs San Isidro
Sexta (12:30hs): Melga, Ghiglione y Rivas
Quinta (14hs): Ghiglione, Melga y Rivas
Primera (16hs): Mustafá, Ghiglione y Melga
Cancha: Libertad - Libertad vs General Urquiza
Sexta (12:30hs): Spognardi, García y Alibrando
Quinta (14hs): García, Spognardi y Alibrando
Primera (16hs): Mella, García y Spognardi
