En la Legislatura bonaerense se propuso crear un marco regulatorio integral para la actividad de los cuidadores domiciliarios, con el objetivo de formalizar el sector y fijar criterios mínimos de calidad en las prestaciones.

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La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Rozas (Unión, Renovación y Fe), plantea ordenar una actividad extendida dentro del sistema de salud que, hasta el momento, carece de una normativa específica en la provincia de Buenos Aires.

El texto define a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, entre ellas adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. En ese sentido, el proyecto subraya la necesidad de diferenciar esta tarea de otros regímenes laborales, como el de casas particulares, debido a la especificidad de sus funciones.

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Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Registro Provincial Único, de carácter público y obligatorio, que concentre la información de los trabajadores habilitados. La inscripción otorgaría una matrícula personal e intransferible y permitiría actualizar datos de manera periódica.

Para incorporarse al registro, se establecen requisitos como ser mayor de edad, no contar con antecedentes penales, acreditar formación específica y presentar aptitudes psicofísicas certificadas. Además, el proyecto fija la obligación de registrar a los cuidadores tanto para los trabajadores como para quienes contraten el servicio, con el fin de reducir la informalidad.

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En cuanto a las funciones, la iniciativa delimita tareas vinculadas a la asistencia cotidiana: higiene personal, alimentación, administración de medicación bajo indicación profesional y acompañamiento en actividades recreativas. También establece la responsabilidad de informar a las familias sobre cambios en el estado de salud de las personas asistidas.

El proyecto incorpora, además, una serie de derechos para los trabajadores, entre ellos la posibilidad de rechazar tareas que excedan su rol y el acceso a condiciones laborales adecuadas desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. Asimismo, contempla honorarios acordes a la actividad, en línea con los valores de referencia de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

En relación con el sistema de salud, la propuesta prevé que organismos como el IOMA y las prepagas contraten exclusivamente a cuidadores inscriptos en el registro, con el objetivo de garantizar estándares homogéneos y avanzar en la formalización del sector.

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El proyecto también alcanza a cooperativas de trabajo y reconoce formas autogestionadas de organización laboral. Según sus fundamentos, busca “jerarquizar la actividad y establecer un piso de derechos” para quienes la ejercen.

La iniciativa retoma antecedentes legislativos en la provincia, entre ellos un proyecto similar que obtuvo media sanción en 2019, orientado también a crear un registro único y relevar la situación de los trabajadores del sector.

Fuente: Diputados bonaerenses