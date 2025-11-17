La Legislatura bonaerense debate un proyecto que apunta a prohibir la venta, el expendio y el suministro de bebidas energizantes a menores de 18 años en toda la provincia, ante la creciente preocupación por los efectos secundarios que generan estos productos en adolescentes. La iniciativa fue presentada por la diputada Maité Alvado, quien propone modificar la Ley 11.748 para incluir una restricción similar a la que ya existe para el alcohol.

Según el texto, bebidas como Monster, Red Bull, Speed o Amper contienen altas dosis de cafeína y otros estimulantes del sistema nervioso, taurina, guaraná, ginseng, ginkgo, que pueden provocar arritmias, ansiedad, aumento de la presión arterial, trastornos del sueño e incluso episodios de angustia o depresión. “Muchos adolescentes las consumen antes de hacer actividad física o para mantenerse despiertos, sin saber los riesgos que implican”, señaló la legisladora.

El proyecto sostiene que las energizantes no cuentan hoy con una regulación específica que limite su acceso a menores, a pesar de que su composición puede incluir entre 75 y 260 miligramos de cafeína por lata, más del doble que una taza de café cargado, y hasta 70 gramos de azúcar, equivalentes a 15 cucharaditas. En Argentina se consumen alrededor de 125 millones de latas por año.

Además, la propuesta define como “bebidas energizantes” a todos los productos que se comercialicen o promocionen para producir mayor energía, concentración o rendimiento físico o mental, contengan cafeína u otras sustancias estimulantes. En caso de incumplimiento, prevé multas, decomiso de mercadería y clausuras temporales o definitivas.

La normativa también exigirá que los comercios exhiban en un lugar visible un cartel con la advertencia: “Prohibida la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años”. Desde el entorno de Alvado aseguran que el objetivo es “proteger la salud adolescente en un contexto donde el consumo se volvió habitual y muchas veces se combina con alcohol”.

El debate legislativo comenzará en comisión y se espera que organizaciones de salud, pediatras y especialistas en nutrición participen de la discusión para delinear el alcance final de la regulación.

Fuente: Dib