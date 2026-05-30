Se presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para prohibir el consumo de cigarrillos, vapeadores y dispositivos de tabaco calentado en espacios públicos recreativos al aire libre de todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer las políticas de salud pública y prevención del tabaquismo.

Ads

La iniciativa propone modificar la Ley Provincial Nº13.894 para ampliar las restricciones vigentes e impedir el uso de “productos derivados del tabaco en cualquiera de sus formas, así como utilizar cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina, dispositivos de vapeo, dispositivos de tabaco calentado u otros que generen humo, vapor o aerosol” en plazas, parques, espacios verdes, juegos infantiles, ciclovías y sectores recreativos al aire libre.

Además, el proyecto incorpora restricciones en establecimientos sanitarios y educativos, incluyendo hospitales, unidades sanitarias, patios escolares, campos deportivos y los accesos inmediatos a esas instituciones.

Ads

Desde el entorno de la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti, autora del proyecto, señalaron que la propuesta busca “garantizar ambientes más saludables y seguros para los chicos y las familias”, en línea con las recomendaciones internacionales para el control del tabaquismo.

Puede interesarte

La iniciativa también contempla la colocación obligatoria de cartelería específica en todos los espacios alcanzados por la normativa y establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Los municipios tendrían un papel central en las tareas de fiscalización junto con la autoridad provincial de aplicación.

Ads

Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la Ley Nacional Nº26.687 regula diversos aspectos vinculados al control del tabaco, pero no incluye expresamente los espacios recreativos al aire libre, lo que permite a las jurisdicciones locales avanzar con medidas complementarias de protección sanitaria.

En ese sentido, la propuesta cita recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene que no existe un nivel seguro de exposición al humo ajeno, incluso en ambientes abiertos cuando existe cercanía física entre las personas.

Rasquetti también argumenta que la exposición visual al consumo de tabaco en lugares de recreación contribuye a normalizar socialmente el hábito de fumar, especialmente entre niños y adolescentes, aumentando la curiosidad temprana y reduciendo la percepción de riesgo.

Ads

Puede interesarte

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto advierte que las colillas de cigarrillos constituyen uno de los residuos más frecuentes en plazas y espacios urbanos, liberando nicotina, metales pesados y microplásticos que contaminan el suelo, afectan a la fauna y representan un riesgo para los menores en zonas de juego.

La iniciativa toma como antecedente regulaciones vigentes en países como Uruguay, España, Chile, México y Estados Unidos, donde distintas ciudades y regiones implementaron restricciones similares para desalentar el tabaquismo y promover entornos más saludables.

“La incorporación de espacios públicos recreativos como ambientes libres de humo representa una política de bajo costo, sencilla implementación y alto impacto positivo en la salud pública, que mejora la convivencia social, reduce la contaminación ambiental y fortalece una cultura de cuidado colectivo”, concluye el proyecto.

Con información de DIB