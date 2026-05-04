La iniciativa surge luego de las negociaciones que se dieron a fines del año pasado por el Presupuesto 2026, donde los cargos en ese organismo fueron parte de acuerdos entre oficialismo y oposición. De los diez lugares disponibles, varios quedaron en manos de dirigentes políticos además de representantes sindicales.

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Frente a ese escenario, Ontiveros propone modificar la ley vigente para exigir mayores condiciones de idoneidad a quienes aspiren a ocupar esos puestos. Entre los requisitos, plantea que los candidatos tengan formación universitaria vinculada al área, experiencia en el sistema educativo o en gestión pública y una trayectoria comprobable en el sector.

Además, el proyecto incorpora una instancia de audiencia pública previa a la designación. Allí, los postulantes deberían exponer su trayectoria y propuestas ante legisladores, con el objetivo de transparentar el proceso.

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Según el legislador, la intención es reducir la discrecionalidad en los nombramientos y garantizar que quienes tomen decisiones sobre políticas educativas cuenten con el perfil adecuado.

La propuesta también incluye criterios específicos para los representantes docentes, como años mínimos de antigüedad, calificaciones positivas y ausencia de sanciones graves.

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En síntesis, el proyecto apunta a poner más foco en la preparación y experiencia de los integrantes del Consejo, en un organismo clave para definir contenidos, programas y lineamientos del sistema educativo provincial.

Fuente: Diputados bonaerense