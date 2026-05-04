Buscan limitar la designación política en el Consejo de Educación bonaerense
El diputado provincial de La Libertad Avanza, Luis Ontiveros, presentó un proyecto de ley para endurecer los requisitos de quienes integren el Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa surge luego de las negociaciones que se dieron a fines del año pasado por el Presupuesto 2026, donde los cargos en ese organismo fueron parte de acuerdos entre oficialismo y oposición. De los diez lugares disponibles, varios quedaron en manos de dirigentes políticos además de representantes sindicales.
Frente a ese escenario, Ontiveros propone modificar la ley vigente para exigir mayores condiciones de idoneidad a quienes aspiren a ocupar esos puestos. Entre los requisitos, plantea que los candidatos tengan formación universitaria vinculada al área, experiencia en el sistema educativo o en gestión pública y una trayectoria comprobable en el sector.
Además, el proyecto incorpora una instancia de audiencia pública previa a la designación. Allí, los postulantes deberían exponer su trayectoria y propuestas ante legisladores, con el objetivo de transparentar el proceso.
Según el legislador, la intención es reducir la discrecionalidad en los nombramientos y garantizar que quienes tomen decisiones sobre políticas educativas cuenten con el perfil adecuado.
La propuesta también incluye criterios específicos para los representantes docentes, como años mínimos de antigüedad, calificaciones positivas y ausencia de sanciones graves.
En síntesis, el proyecto apunta a poner más foco en la preparación y experiencia de los integrantes del Consejo, en un organismo clave para definir contenidos, programas y lineamientos del sistema educativo provincial.
Fuente: Diputados bonaerense
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