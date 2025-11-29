Una joven de 26 años permanece desaparecida desde la madrugada del lunes, luego de salir de la vivienda de su abuela en San Martín diciendo que volvería. La joven había viajado desde Mar del Plata junto a su madre y su hermano para visitar a familiares. Tras su partida —sin que regresara— su teléfono figura apagado y no se han registrado comunicaciones.

La familia informó que recibió un mensaje en el que la mujer afirmaba estar bien, pero nunca volvió ni retomó el contacto. Algunas versiones la ubican en la zona de Pablo Podestá, en el partido de Tres de Febrero, aunque ese dato no ha sido confirmado oficialmente. Ante la falta de novedades, se activó el protocolo de búsqueda.

La joven mide aproximadamente 1,70 m, tiene tez clara, cabello rubio, ojos marrones claros y contextura delgada. Al momento de desaparecer vestía un mono negro con tapado de pana, zapatillas blancas y llevaba una cartera negra. Además, tiene un tatuaje en la espalda, un piercing en el ombligo y padece ataques de pánico.

La familia solicita a quien tenga cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero que se comunique urgentemente: 223-513-0326. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave.

