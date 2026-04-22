Una familia de Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense, pidió ayuda a la comunidad de Mar del Plata para dar con el paradero de Jorge Daniel Mazaet, de 38 años, quien permanece desaparecido desde el 13 de abril.

Ads

Según difundieron sus familiares, el último contacto con el hombre fue ese día en Mar del Plata y, desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su ubicación. La denuncia fue radicada en la Comisaría 13ra.

Puede interesarte

La madre de Jorge, Verónica Rosana Duje, solicitó colaboración para ampliar la búsqueda y remarcó la urgencia del caso debido a que su hijo padece esquizofrenia y necesita atención médica.

Ads

“Les ruego que difundan su foto para ampliar la búsqueda. Cada minuto cuenta, y cualquier ayuda puede marcar la diferencia”, expresó.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911. También están disponibles los teléfonos 11-5955-5259, 11-2390-6094 y el contacto de Red Solidaria Mar del Plata: +54 9 223 531-1774.

Ads